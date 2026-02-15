Discussioni e reazioni sui social dopo la finale di The Voice Kids, trasmessa venerdì 14 febbraio in prima serata su Rai Uno. L’ultima puntata del talent condotto da Antonella Clerici ha chiuso una stagione seguita, tra esibizioni dal vivo, duetti con i coach e momenti emotivamente intensi con protagonisti i giovani concorrenti arrivati all’atto conclusivo. In gara c’erano i quattro finalisti delle squadre di Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Arisa e Nek. A valutare le performance anche una giuria d’eccezione composta da Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi. La vittoria è andata a Matteo Trullu, che ha ottenuto il consenso del pubblico e dei giurati grazie a interpretazioni giudicate solide sul piano tecnico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Perché ha vinto Matteo". The Voice Kids, cosa è successo davvero durante la finale, non è sfuggito

Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico.

Sabato 14 febbraio, durante la finale di The Voice Kids trasmessa su Rai 1, il pubblico ha assistito alla vittoria di Martina, che ha conquistato il primo posto con una performance emozionante.

Dopo la vittoria dell'ultima edizione di #TheVoiceSenior, Nek conquista anche il podio di #TheVoiceKidsIT con il talento di Matteo Trullu #TheVoiceKids x.com