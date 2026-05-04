Nel match tra Sassuolo e Milan, terminato 2-0, il Milan ha offerto una prestazione deludente. L'allenatore ha evidenziato tre errori principali nella gestione della squadra durante la partita contro il tecnico del Sassuolo. La squadra ha mostrato segnali che, secondo Allegri, sono preoccupanti e indicano possibili scelte errate. La partita si è svolta con il Milan incapace di trovare il ritmo e di mettere in difficoltà l'avversario.

Il giorno dopo brucia sempre di più: ancora ci si chiede come sia possibile che il Milan stia cercando di buttare 10 mesi di lavoro in pochissime partite. Lo ha detto lo stesso Massimiliano Allegri al termine della partita persa malamente contro il Sassuolo per 2-0. "Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo", questo il messaggio chiaro e tondo dell'allenatore rossonero a 'DAZN'. Tutti i giocatori del Milan sono entrati in campo senza voglia e senza dare mai la sensazione di volere vincere davvero. Ed è un pericoloso segnale, visto che la qualificazione in Champions League è tutto fuorché scontata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: segnali pericolosi e scelte sbagliate contro il Sassuolo. Ecco quali

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