Milan Letizia sulla sconfitta contro il Napoli | Allegri ha delle responsabilità ecco quali…
Francesco Letizia ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli, sottolineando alcune responsabilità del tecnico Allegri. Durante un intervento pubblico, il calciatore ha analizzato le scelte tattiche e le strategie adottate dalla squadra in occasione della partita. La discussione si concentra sui dettagli della partita e sui possibili miglioramenti per la formazione rossonera in futuro.
La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tra i più duri, anche il giornalista Francesco Letizia, che ha dato delle responsabilità all'allenatore del Milan per la prestazione del 'Maradona'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate a 'Sportitalia'. "Il Milan, ancora una volta, ha affrontato in maniera umorale la partita. Penso che Allegri abbia responsabilità, sia nella preparazione che nella gestione della gara. Ho trovato poco azzeccato l'allenamento a porte aperte sabato. Si viveva un po' un clima di gita e l'ho detto anche nel pre partita. Non voglio dire che il Milan sia sceso in campo deconcentrato, però dire, come si è detto nel post, che al 70esimo metti le tre punte e poi non te la sei sentita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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