Francesco Letizia ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli, sottolineando alcune responsabilità del tecnico Allegri. Durante un intervento pubblico, il calciatore ha analizzato le scelte tattiche e le strategie adottate dalla squadra in occasione della partita. La discussione si concentra sui dettagli della partita e sui possibili miglioramenti per la formazione rossonera in futuro.

La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Tra i più duri, anche il giornalista Francesco Letizia, che ha dato delle responsabilità all'allenatore del Milan per la prestazione del 'Maradona'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate a 'Sportitalia'. "Il Milan, ancora una volta, ha affrontato in maniera umorale la partita. Penso che Allegri abbia responsabilità, sia nella preparazione che nella gestione della gara. Ho trovato poco azzeccato l'allenamento a porte aperte sabato. Si viveva un po' un clima di gita e l'ho detto anche nel pre partita. Non voglio dire che il Milan sia sceso in campo deconcentrato, però dire, come si è detto nel post, che al 70esimo metti le tre punte e poi non te la sei sentita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Letizia sulla sconfitta contro il Napoli: “Allegri ha delle responsabilità, ecco quali…”

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