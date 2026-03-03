Milan Allegri studia l’assetto per il derby contro l’Inter | muscoli orgoglio e scelte forti

Il tecnico del Milan sta definendo la formazione per il derby contro l’Inter, con attenzione a muscoli, orgoglio e decisioni decise. Sta valutando le scelte da adottare in campo, considerando i giocatori disponibili e le strategie per affrontare la partita. La sfida si avvicina e Allegri sta concentrando le sue analisi sulle possibili disposizioni tattiche e sui cambi da apportare alla squadra.

L'edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola presenta un approfondimento sulle possibili scelte di Allegri in vista del derby contro l'Inter. I rossoneri puntano al bis, ma ci saranno delle variazioni rispetto alla formazione che ha conquistato la vittoria nel match di andata, almeno una per reparto. Nonostante il possibile recupero di Gabbia, titolare nella gara di andata, l'idea è riproporre De Winter. Il belga si sta imponendo come titolare nella difesa del Milan, da braccetto di destra prima, da perno centrale poi. Contro l'Inter ci sarà bisogno di alzare il muro per frenare l'offensiva aerea nerazzurra: i 191cm dell'ex Genoa potrebbero essere ciò di cui Allegri ha bisogno.