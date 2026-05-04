Dopo la sconfitta al 'Mapei Stadium', l’allenatore del Milan ha commentato la prestazione della squadra, definendola la peggiore della stagione e criticando il girone di ritorno, considerato molto deludente. Ha poi rivolto un appello ai suoi giocatori, chiedendo maggiore impegno e attenzione nelle prossime partite. Le sue parole sono state trasmesse ai media subito dopo il match, senza ulteriori commenti o analisi.

Quarta sconfitta nelle ultime sette giornate per il Diavolo, che ha realizzato 25 punti sui 48 fin qui disponibili nel girone di ritorno e segnato appena 16 reti in 16 partite. Gli episodi (palla persa di Ardon Jashari per il primo gol subito di Domenico Berardi ed espulsione di Fikayo Tomori) hanno indirizzato il match, è vero, ma la prestazione del Milan è stata a dir poco orribile. Allegri lo ha candidamente ammesso dopo Sassuolo-Milan, senza troppi giri di parole. Ha anche però invitato tutti a non perdere la calma ed a confermare la fiducia, anche se Como e, soprattutto, Roma, rischiano di soffiare al Diavolo il posto nella prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Peggior Milan della stagione, girone di ritorno bruttissimo”. Poi lancia un appello

Allegri sull'obiettivo del Milan dopo la vittoria contro il Bologna: Siamo a +7 dal quinto posto

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Temi più discussi: Allegri dopo Sassuolo-Milan: È stata la peggiore partita dell'anno; Milan-Juventus, Allegri: I ragazzi hanno difeso molto bene. Ho visto il miglior Leao, Pulisic deve stare tranquillo; Allegri: Sprecato un jolly, ma non possiamo buttare dieci mesi di lavoro. Niente ansia; Il peggior Milan della stagione, la Champions League torna in discussione: sembra che dopo il derby, non riesca più a offrire partite dignitose.

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Il peggior #Milan di stagione per approccio perde nettamente contro un #Sassuolo che non avrebbe dovuto avere più motivazioni della squadra di #Allegri. #Tomori controproducente, #Leao e #Nkunku male, #Jashari non pervenuto, #Maignan impreciso. Si è - facebook.com facebook

Peggior Milan della stagione nel momento decisivo Male male. #SassuoloMilan x.com