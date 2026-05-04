Migranti sindaco Treviso | situazione insostenibile i flussi vanno fermati

Dopo due settimane di tensioni, il sindaco di Treviso ha dichiarato che la situazione dei migranti nella città è diventata insostenibile e ha chiesto di fermare i flussi. Nei giorni scorsi si sono registrati numerosi interventi e proteste legate alla presenza dei richiedenti asilo, che hanno portato a una forte attenzione mediatica sulla questione. Ora si attende una richiesta ufficiale di incontro per affrontare la questione con le autorità competenti.

TREVISO – Nodo migranti, dopo due settimane infuocate, Mario Conte è pronto a chiedere un incontro con il ministro all’Interno Matteo Piantedosi: “La situazione è diventata insostenibile, i problemi hanno superato le opportunità di una corretta integrazione”. Il sindaco invoca un giro di vite sui flussi. – Intervista a MARIO CONTE (Sindaco di Treviso) (Servizio di Cristian Arboit) – Antenna Tre Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, sindaco Treviso: “situazione insostenibile, i flussi vanno fermati” Notizie correlate Leggi anche: Celenza Valfortore senza guardia medica, “situazione ormai insostenibile” Migranti, Meloni: ‘possibili nuovi flussi per crescente instabilità internazionale’La crescente instabilità internazionale può significare anche possibili nuovi flussi migratori, ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: TREVISO | MIGRANTI, DOPO LE TENSIONI IL SINDACO CHIEDE DI INCONTRARE PIANTEDOSI; Emergenza profughi, Mario Conte chiama il Viminale: Territori saturi, ora Piantedosi ci ascolti; Migranti, finisce la settimana in hotel pagata dall'imprenditore: Pronti a tornare sotto i portici del municipio; Protesta migranti a Treviso, un imprenditore paga l'hotel per una settimana. TREVISO | MIGRANTI, DOPO LE TENSIONI IL SINDACO CHIEDE DI INCONTRARE PIANTEDOSIAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it Migranti sgomberati dormono davanti Ca' Sugana, il sindaco Conte: «I parroci? Interessati alla polemica politica» VIDEOTREVISO - Esplode il caso migranti a Treviso. Quelli rimasti senza un riparo ora sfidano il Comune, guidato dal sindaco leghista Mario Conte. La scorsa notte un gruppo di 11 pakistani, assieme ... ilgazzettino.it Sos Mediterranee salva 25 migranti: sono attesi al porto di Ancona https://www.cronacheancona.it/2026/05/04/sos-mediterranee-salva-25-migranti-sono-attesi-al-porto-di-ancona/605531/ - facebook.com facebook