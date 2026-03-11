Migranti Meloni | ‘possibili nuovi flussi per crescente instabilità internazionale’

La premier ha dichiarato che la crescente instabilità internazionale potrebbe portare a nuovi flussi di migranti. Ha evidenziato come le tensioni globali possano influenzare gli spostamenti di popolazione. La sua dichiarazione si basa su preoccupazioni riguardo alle possibili variazioni nei movimenti migratori. Finora non sono stati annunciati dettagli specifici sulle aree interessate o sui numeri previsti.

La crescente instabilità internazionale può significare anche possibili nuovi flussi migratori, ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni Il premier ha aggiunto: “Per quello che ci riguarda abbiamo scelto da che parte stare. Dalla parte del realismo contro l’ideologia, delle soluzioni contro i proclami, dell’orgoglio nazionale contro le tifoserie. E poco importa che si tenti di dire che siamo isolati proprio mentre siamo al centro di ogni coordinamento internazionale. Poco importa che a ogni tornante difficile, debba sentirmi ripetere che il nostro governo dovrebbe scegliere da che parte stare tra uno e l’altro, che dovrebbe schierarsi con questo o con quello, che dovrebbe seguire l’uno piuttosto che l’altro, come immagino potrebbe accadere anche oggi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

