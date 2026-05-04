Migranti Meloni | Flussi incontrollati colpiscono la democrazia Serve lotta ai trafficanti

Il dibattito sulla gestione dei flussi migratori torna a occupare le prime pagine, con le dichiarazioni della presidente del Consiglio che evidenziano come i movimenti di persone non controllati possano influenzare le istituzioni democratiche. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato la necessità di rafforzare le azioni contro i trafficanti di esseri umani, collegando questa problematica alla crisi politica europea. Le sue parole sono arrivate nel momento in cui si discute di politiche migratorie e di sicurezza.

Giorgia Meloni mette la questione migratoria al centro della “poli-crisi” europea. Intervenendo a margine del summit della Comunità politica europea a Yerevan, durante il panel “Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis”, la premier ha sottolineato che i flussi migratori incontrollati non sono soltanto una questione umanitaria o di gestione delle frontiere, ma un fattore che incide sulla sicurezza, sull’economia, sull’energia e sulla tenuta democratica degli Stati. “Sappiamo che flussi migratori incontrollati mettono sotto pressione la sicurezza dei cittadini e, quando vengono sfruttati come minaccia ibrida, anche la stabilità degli Stati”, ha detto Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, Meloni: "Flussi incontrollati colpiscono la democrazia. Serve lotta ai trafficanti" Notizie correlate Migranti: Italia, Grecia, Malta e Cipro insieme per prevenire flussi incontrollati dal Medio Oriente“Prevenire una crisi migratoria simile a quella vissuta nel 2015, come ricordato nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026”. Leggi anche: Migranti, Meloni sente Al Sisi: rischio nuova emergenza dal Medio Oriente, patto contro i trafficanti di esseri umani Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Meloni insiste: su energia serve allentare Patto di stabilità. Non sono sola; Migranti, l'asse Italia-Grecia, Malta e Cipro per evitare una crisi come quella del 2015. Migranti, Meloni: Flussi incontrollati incidono sulla qualità della democraziaA Yerevan la premier lega i flussi incontrollati a sicurezza, economia, energia e democrazia. Poi rilancia la cooperazione con Londra ... ilgiornale.it Migranti, l’Italia con Grecia, Cipro e Malta: prevenire nuova crisi come nel 2015L’allerta di Meloni con gli altri tre leader sugli effetti della guerra in Medio Oriente: stretto coordinamento Ue per gestire le frontiere esterne ... msn.com Sos Mediterranee salva 25 migranti: sono attesi al porto di Ancona https://www.cronacheancona.it/2026/05/04/sos-mediterranee-salva-25-migranti-sono-attesi-al-porto-di-ancona/605531/ - facebook.com facebook