Immigrazione Meloni | Flussi incontrollati incidono su qualità democrazia

Durante il vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan, in Armenia, il primo ministro ha dichiarato che i flussi migratori incontrollati influiscono sulla qualità della democrazia. La leader ha sottolineato come l'aumento degli arrivi senza un monitoraggio adeguato possa rappresentare una sfida per le istituzioni democratiche. La sua dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento a margine dell'incontro internazionale.

“Sappiamo cheflussi migratori incontrollati mettono sotto pressione la sicurezza dei cittadinie, quando vengono sfruttati come minaccia ibrida, anche la stabilità degli Stati“. Con queste ferme parole il presidente del ConsiglioGiorgia Melonirilancia uno dei cavalli di battaglia della sua azione di governo,il contrasto all’immigrazione clandestina. Lo fa intervenendo a margine del vertice dellaComunità Politica Europeaa Yerevan, in Armenia, durante il panel dal titolo ”Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis“. Il summit raduna48 capi di Stato e di governo del Vecchio Continenteper discutere su come coordinare le azioni perrafforzare la resilienza democratica, promuovere la connettività e rinforzare la sicurezza economica ed energetica.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Immigrazione, Meloni: “Flussi incontrollati incidono su qualità democrazia” Notizie correlate Migranti, Meloni: "Flussi incontrollati colpiscono la democrazia. Serve lotta ai trafficanti"Giorgia Meloni mette la questione migratoria al centro della “poli-crisi” europea. Migranti: Italia, Grecia, Malta e Cipro insieme per prevenire flussi incontrollati dal Medio Oriente“Prevenire una crisi migratoria simile a quella vissuta nel 2015, come ricordato nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026”.