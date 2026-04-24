Le immagini di migranti che attraversano il Mar Mediterraneo continuano a destare preoccupazione tra le autorità europee. Italia, Grecia, Malta e Cipro hanno deciso di collaborare per monitorare e gestire i flussi provenienti dal Medio Oriente, in risposta alle indicazioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026. La cooperazione mira a prevenire un nuovo aumento di persone in movimento che potrebbe sovraccaricare i sistemi di accoglienza e di frontiera.

“Prevenire una crisi migratoria simile a quella vissuta nel 2015, come ricordato nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026”. È l’obiettivo dichiarato in una nota congiunta dei leader di Cipro, Grecia, Italia e Malta. La nota congiunta dei quattro leader. Per affrontare “le questioni migratorie in relazione al conflitto in Medio Oriente”, a margine della riunione informale dei membri del Consiglio europeo ad Agia Napa, il presidente della Repubblica di Cipro e i capi di governo di Grecia, Italia e Malta si sono incontrati per “discutere possibili iniziative da attuare in modo coordinato e coerente”. L’iniziativa comune per evitare una crisi come nel 2015.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti: Italia, Grecia, Malta e Cipro insieme per prevenire flussi incontrollati dal Medio Oriente

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