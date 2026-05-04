Migranti la dichiarazione ‘paneuropea’ di Erevan

A Erevan, durante il Vertice della Comunità Politica Europea, trentaquattro paesi europei hanno firmato una dichiarazione congiunta riguardante l’immigrazione illegale. La proposta, sostenuta dalla presidente del Consiglio e dal premier britannico, è stata firmata oggi nel corso dell’incontro. La dichiarazione rappresenta un impegno condiviso tra i paesi partecipanti sulla questione migratoria.

Il testo parte da una lettura della situazione internazionale: i massicci spostamenti di popolazione in Sudan, nel Corno d’Africa e nel più ampio Medio Oriente rendono urgente una risposta coordinata. Vengono individuate otto priorità condivise. La prima riguarda la sorveglianza e il monitoraggio: i paesi si impegnano a condividere informazioni aggiornate per garantire una risposta coordinata nelle fasi di crisi. La seconda è l’assistenza umanitaria, con interventi nei paesi di origine per contenere i flussi prima che raggiungano le frontiere europee. Terzo punto è la cooperazione con le organizzazioni internazionali – UNHCR, OIM e Consiglio d’Europa – cui si affianca il rafforzamento della sicurezza ai confini, terrestri e marittimi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, la dichiarazione ‘paneuropea’ di Erevan Notizie correlate Unipi aderisce a ‘Mirri’: la rete paneuropea di ricerca sulle risorse microbichePisa, 6 marzo 2026 – L’Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure),... L’Università aderisce a 'MIRRI': la rete paneuropea di infrastrutture di ricerca dedicata alle risorse microbicheL'obiettivo è tutelare la biodiversità microbica: l'Ateneo mette a disposizione la propria collezione di lieviti funzionali L’Università di Pisa... Contenuti di approfondimento Migranti, la dichiarazione ‘paneuropea’ di Erevan promossa da Meloni-StarmerRoma, 4 mag. (askanews) – Trentaquattro Paesi europei hanno firmato oggi a Erevan, nell’ambito del Vertice della Comunità Politica Europea, una dichiarazione congiunta sull’immigrazione illegale, docu ... askanews.it Migranti, la realtà non si cancella dichiarazioni fuorviantiAgostino Sella, presidente di Don Bosco 2000, associazione impegnata nell'accoglienza dei migranti, mette nel mirino le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito agli ... vita.it