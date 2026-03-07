Unipi aderisce a ‘Mirri’ | la rete paneuropea di ricerca sulle risorse microbiche

L’Università di Pisa ha deciso di aderire a MIRRI, la rete europea dedicata alla ricerca sulle risorse microbiche. La decisione è stata annunciata il 6 marzo 2026 e permette all’ateneo di entrare a far parte di un network di eccellenza che coinvolge anche altre università italiane. La partecipazione si inserisce in un progetto di collaborazione internazionale nel campo della microbiologia.

Pisa, 6 marzo 2026 – L'Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure), insieme ad altri principali atenei italiani. L'infrastruttura europea mira a potenziare la tutela della biodiversità microbica, con un focus strategico sulla conservazione, caratterizzazione e distribuzione della diversità microbica. Al centro della collaborazione figurano inoltre la ricerca avanzata sul microbioma e la promozione del trasferimento biotecnologico, con l'obiettivo di tradurre l'eccellenza scientifica in soluzioni innovative per il mercato e la società.