L’Università aderisce a ' MIRRI' | la rete paneuropea di infrastrutture di ricerca dedicata alle risorse microbiche

L’Università di Pisa ha deciso di aderire a MIRRI, la rete paneuropea dedicata alle risorse microbiche. L’adesione coinvolge anche altri atenei italiani di rilievo, che fanno parte di questa infrastruttura di ricerca europea. MIRRI si concentra sulla condivisione e lo studio di risorse microbiche, offrendo strumenti e dati a livello continentale. La partecipazione dell’ateneo si inserisce in questa iniziativa di collaborazione scientifica.

L'obiettivo è tutelare la biodiversità microbica: l'Ateneo mette a disposizione la propria collezione di lieviti funzionali L'Università di Pisa entra a far parte del network europeo di eccellenza 'MIRRI' (Microbial Resource Research Infrastructure), insieme ad altri principali atenei italiani. L'infrastruttura europea mira a potenziare la tutela della biodiversità microbica, con un focus strategico sulla conservazione, caratterizzazione e distribuzione della diversità microbica. Al centro della collaborazione figurano inoltre la ricerca avanzata sul microbioma e la promozione del trasferimento biotecnologico, con l'obiettivo di tradurre l'eccellenza scientifica in soluzioni innovative per il mercato e la società.