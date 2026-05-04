Il presidente della regione ha espresso una forte opposizione alla proposta di istituire un centro di permanenza per i migranti nella zona di Pallerone. Secondo lui, questa decisione potrebbe portare degrado e ostacolare gli sforzi di sviluppo di un’area che necessita di valorizzazione e nuove opportunità. La posizione è stata comunicata in risposta a iniziative promosse a livello centrale che prevedono la realizzazione del centro di detenzione nel territorio della Lunigiana.

"No al Cpr a Pallerone" perché è "una scelta sbagliata, che rischia di penalizzare un territorio come la Lunigiana che ha bisogno di sviluppo, valorizzazione nuove opportunità, non di interventi calati dall'alto". Lo afferma sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito del progetto di Cpr nel territorio del comune di Aulla (Massa Carrara). "La Toscana diffusa va sostenuta - sostiene -, non mortificata. Per questo attiveremo tutti gli strumenti a disposizione per difendere questo territorio e il suo futuro. La Lunigiana merita rispetto, investimenti e prospettive di crescita". Nel corso della sua visita alla....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Migranti, Giani contro il Cpr in Toscana: "Richiama degrado", cortocircuito dem

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