Il governo continua a spingere per l’apertura di un centro di permanenza temporanea in Toscana, nonostante l’opposizione locale. La discussione si concentra sul possibile insediamento in un comune della regione, con decisioni che sembrano avanzare nel tentativo di trovare una soluzione. La questione dei migranti e dei centri di rimpatrio rimane al centro del dibattito tra le autorità nazionali e i rappresentanti del territorio.

Migranti e Cpr in Toscana, il governo fa sul serio e non molla la presa. E il braccio di ferro per l’apertura del centro nel comune di Aulla, entra nella fase decisiva. Come noto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha individuato l’area idonea nel piccolo centro in provincia di Massa-Carrara, scatenando le barricate del governatore Eugenio Giani e di tutto il Pd toscano. Tuttavia, i numeri parlano chiaro: nel 2025 quasi la metà degli arrestati nella regione è straniera e i rimpatri nazionali nel primo trimestre 2026 sono già cresciuti del 20%. Migranti, Cpr in Toscana: il Viminale tira dritto, Giani recalcitra. Ma non è tutto. Perché per Fratelli d’Italia il tempo dei veti ideologici è scaduto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti e Cpr in Toscana, Viminale avanti tutta, ma Giani ha la “sindrome di Capalbio”: no per non rovinare il turismo

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