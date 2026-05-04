Miami Hadjar vola dalla pitlane ma finisce contro il muro

Durante un evento di motorsport a Miami, un pilota è partito dalla pitlane e ha perso il controllo alla curva 14, finendo contro il muro. L’incidente è avvenuto mentre il pilota tentava di risalire diverse posizioni dopo la partenza. La vettura ha raggiunto una velocità troppo elevata prima dell’impatto, causando danni alla monoposto e la sospensione della sessione. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni del pilota è stata ancora comunicata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Hadjar a risalire così tante posizioni dalla pitlane?. Perché la velocità eccessiva ha causato l'incidente alla curva 14?. Chi deve assumersi la responsabilità dell'errore tecnico sui fondi?. Quanto potenziale ha perso il pilota francese con questo crash?.? In Breve Hadjar supera Arvid Lindblad conquistando la quindicesima posizione al quinto giro.. L'impatto alla curva 14 causa la rottura della sospensione anteriore sinistra.. Max Verstappen recupera la quinta posizione nonostante l'indagine dei commissari.. Il pilota francese punta alla prossima tappa del campionato in Canada.. Isack Hadjar ha trasformato una prestazione straordinaria in un sinistro al muro durante il Gran Premio di Miami, perdendo ogni possibilità di punteggio dopo aver risalito la classifica partendo dai box.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, Hadjar vola dalla pitlane ma finisce contro il muro Notizie correlate Caos a Miami: Gasly si ribalta e Hadjar finisce contro il muro? Cosa scoprirai Come ha fatto Gasly a ribaltarsi dopo il contatto con Lawson? Perché la collisione tra Gasly e Lawson ha coinvolto anche Lawson? Chi... Leggi anche: F1 Gp Miami, Hadjar contro il muro: che rabbia dopo l'incidente Contenuti di approfondimento Temi più discussi: F1 | Red Bull: Hadjar escluso dalla qualifica per il fondo irregolare; Gp Miami, Hadjar contro il muro e fuori dalla gara; Isack Hadjar squalificato a Miami: il motivo della sanzione e la nuova griglia di partenza; Antonelli cala il tris nel Gp di Miami 2026: la Mercedes vola, Ferrari fuori dal podio. Hadjar squalificato a Miami: Red Bull ammette l'errore tecnicoIsack Hadjar è stato escluso dai risultati della qualifica del Gran Premio di Miami, un duro colpo per il pilota e per il team Red Bull. La decisione è giunta dopo che il fondo della sua monoposto è r ... it.blastingnews.com Isack Hadjar squalificato a Miami: il motivo della sanzione e la nuova griglia di partenzaIsack Hadjar è stato retrocesso dal nono posto al fondo dello schieramento in vista della partenza del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa stagionale ... oasport.it KIMI ANTONELLI NELLA STORIA! VINCITORE A MIAMI TRIPLETTA LEGGENDARIA Terza vittoria consecutiva per il talento della Mercedes, che domina anche il GP di Miami e vola al primo posto! Il futuro della Formula 1 parla italiano. Imme - facebook.com facebook Kimi Antonelli è un uragano a Miami: terza vittoria di fila e quota 100 in classifica x.com