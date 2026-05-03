A Miami, le corse sono state interrotte da un incidente che ha coinvolto due piloti. Gasly, dopo un contatto con Lawson, si è ribaltato sulla pista. Nel tentativo di evitare l’incidente, Lawson ha finito contro il muro. Le immagini mostrano la vettura di Gasly capovolta e quella di Lawson danneggiata contro le barriere. La gara si è fermata temporaneamente per permettere i soccorsi e rimuovere i mezzi dalla pista.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Gasly a ribaltarsi dopo il contatto con Lawson?. Perché la collisione tra Gasly e Lawson ha coinvolto anche Lawson?. Chi dovrà rispondere della responsabilità del bloccaggio di Gasly?. Come influirà il temporale previsto sulla strategia di Leclerc e Norris?.? In Breve Hadjar colpisce il muro al turno 13 con sospensione anteriore rotta.. Gasly e Lawson fuori gara dopo collisione durante duello con Albon.. Piastri e Leclerc gestiscono gara in attesa pioggia verso ventesimo giro.. Gasly ottavo con 16 punti, Hadjar dodicesimo con 4 punti in classifica.. Il sesto giro del Gran Premio di Miami allo Hard Rock Stadium ha causato l’uscita di gara simultanea di Pierre Gasly e Isack Hadjar, attivando immediatamente la safety car.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Miami: Gasly si ribalta e Hadjar finisce contro il muro

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