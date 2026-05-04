Durante l'ultimo Gran Premio, si è verificato un incidente alla curva 17 che ha coinvolto il pilota Lawson, il quale non è stato penalizzato nonostante il suo cambio abbia provocato il volo di Gasly. Le analisi telemetriche hanno mostrato che il cambio di Lawson non ha avuto un impatto diretto sull'incidente, confermando che non vi erano colpe da parte del pilota neozelandese. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita attraverso i dati raccolti in tempo reale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il cambio di Lawson a causare il volo di Gasly?. Quali dati telemetrici hanno dimostrato l'assenza di colpa del neozelandese?. Perché la decisione dei commissari FIA è stata così rapida e definitiva?. Come influirà questo guasto meccanico sulla strategia della Racing Bulls?.? In Breve L'impatto al quinto giro ha causato il ribaltamento dell'Alpine di Pierre Gasly.. La telemetria FIA ha confermato il guasto al cambio della Racing Bulls.. Entrambi i piloti sono risultati illesi dopo il violento urto alla curva 17.. La Racing Bulls dovrà indagare sulle cause del cedimento meccanico in Florida.. Il quinto giro del Gran Premio di Miami ha trasformato la curva 17 in un teatro di collisioni dopo il guasto meccanico che ha colpito la vettura di Liam Lawson.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, caos alla curva 17: Lawson non penalizzato per il guasto

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