Miami errore tecnico FIA | cancellati i tempi di Albon e stop a Lawson

Durante una sessione di gara, i commissari hanno deciso di annullare i tempi di un pilota a causa di un errore tecnico riscontrato nei sensori. La causa è stata attribuita a detriti provenienti dalla categoria della Formula 2, che hanno influenzato il funzionamento dei dispositivi di misurazione. La decisione ha portato alla cancellazione dei tempi di un altro pilota, mentre un altro partecipante è stato costretto a fermarsi per motivi disciplinari.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i detriti della Formula 2 a ingannare i sensori?. Perché la decisione dei commissari ha annullato tutti i tempi di Albon?. Chi deve rispondere del malfunzionamento tecnologico alla curva 6 di Miami?. Quali conseguenze avrà la penalità sulla strategia della Williams in gara?.? In Breve Residui di gomma di F2 e Porsche hanno disturbato i sensori alla curva 6.. Direttore Rui Marques ha riferito l'infrazione ai commissari durante la SQ2.. Albon deve ora partire dalla 19° posizione dopo l'annullamento del tempo 1m31.322s.. Il precedente citato dai commissari riguarda la gestione dei limiti in Austria 2022.. Il verdetto dei commissari FIA ha cancellato i tempi di Alex Albon nella seconda fase della Sprint Qualifying a Miami, lasciando Liam Lawson fuori dalla corsa dopo un errore tecnico rilevato tardivamente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami, errore tecnico FIA: cancellati i tempi di Albon e stop a Lawson Notizie correlate F1, rivoluzione tecnica: la FIA interviene prima di MiamiLa Federazione Internazionale ha avviato una serie di consultazioni tecniche per correggere le criticità emerse nelle prime tre corse della stagione,... Timori meteo a Miami, la Fia studia soluzioni: si valuta anche di anticipare il GPSembra assurdo anche solo parlare di maltempo e di ipotesi di cancellazione della gara sotto il sole cocente che oggi ha accolto i piloti nel paddock... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Formula 1, la FIA ammette l'errore: 'Il motore elettrico è stato sopravvalutato'; F1 | Ferrari, serve cautela sugli aggiornamenti di Miami per non ripetere gli errori del passato. F1 | Miami, la FIA rompe il silenzio: nuova procedura display, niente segretiIl weekend del GP di Miami si apre con una direttiva, già anticipata da indiscrezioni, da parte della FIA che cambia le carte in tavola per il venerdì mattina. Con una nota ... f1-news.eu Il cambio che serviva: Bottas promuove le nuove regole FIA, ecco cosa cambia in pista a MiamiValtteri Bottas promuove la rivoluzione normativa di Miami: meno gap di velocità e una Cadillac finalmente evoluta per la gara di casa. Tutti i dettagli tecnici ... msn.com F1, qualifiche Gp Miami: orario e come vederle in tv e streaming - facebook.com facebook La foto di #Higuain a Miami fa impazzire tutti sui social: ma è veramente lui o è AI x.com