Le dichiarazioni della capo di gabinetto di Nordio hanno suscitato irritazione a Palazzo Chigi. Non sono arrivate scuse né dimissioni in risposta alla vicenda. La tensione tra le parti si è fatta sentire, mentre il caso continua a occupare le cronache politiche del momento. Nessun passo indietro è stato annunciato fino a questo momento.

Non avrebbero potuto non provocare irritazione a Palazzo Chigi le dichiarazioni della capo di gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi, pronunciate in un dibattito su una tv siciliana, TeleColor, e rese note lunedì a poche ore dal video in cui la premier Giorgia Meloni lanciava il suo appello accorato per il sì al referendum del 22 e 23 marzo. “Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci – ha detto Bartolozzi -. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”. L’uscita di Bartolozzi irrita la premier, ma niente scuse e niente dimissioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Bartolozzi, irritazione a Palazzo Chigi. Ma dalla capo di gabinetto di Nordio niente scuse né dimissioni

Articoli correlati

Caso Almasri, chiuse indagini su capo gabinetto Bartolozzi indagata per false informazioni a pm, Nordio le rinnova fiduciaLa Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura indagini a carico di Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del Ministero di Giustizia.

Giusi Bartolozzi, chiuse le indagini sul capo di gabinetto di Nordio. Il ministro all’attacco sui pm: «Perplesso dalla tempistica»Si sono concluse le indagini preliminari della procura di Roma in merito all’inchiesta sul caso Almasri, che vede indagata per false informazioni...

Una raccolta di contenuti su Caso Bartolozzi

Temi più discussi: Referendum, scoppia il caso Bartolozzi: La magistratura è un plotone d’esecuzione. Poi Nordio si scusa; Referendum, il video di Meloni: Ecco le ragioni del Sì. Opposizioni all'attacco. Scoppia il caso Bartolozzi; Le reazioni internazionali all’attacco sull'Iran; Scontro sul referendum sulla giustizia, polemica sulle parole di Giusi Bartolozzi. Meloni irritata, opposizioni all’attacco.

Referendum, il video di Meloni: «Ecco le ragioni del Sì». Opposizioni all'attacco. Scoppia il caso BartolozziROMA La magistratura italiana «ha perso molta della sua autorevolezza ed efficacia». La sinistra «ha sempre usato la giustizia per provare a vincere le elezioni». ilmattino.it

Caso Bartolozzi, bufera sulla riforma della giustizia: Meloni irritata, Nordio costretto a scusarsi. Cosa ha detto la capo di gabinetto del ministro della GiustiziaIl dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia si incendia all’improvviso. E a far esplodere la polemica non è un ministro né un ... notizie.tiscali.it

Caso Bartolozzi, Nordio: "Parlava di una minoranza della magistratura" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/03/10/caso-bartolozzi-niente-scuse-pubbliche.-le-opposizioni-nordio-venga-in-aula_77b2d0f6-9e10-465d-97be-caaa5bb913bb.html facebook

«Plotoni di esecuzione Caso chiuso». FdI blinda Bartolozzi: «Frasi travisate». Nordio: «Non deve dimettersi» x.com