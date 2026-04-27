Rimpianti Mezzolara un pari e niente festa

Nel campionato di Eccellenza, la partita tra Mezzolara e Ars et Labor Ferrara si è conclusa con un pareggio, lasciando entrambe le squadre senza festeggiamenti. La sfida non ha deciso ancora quale delle due squadre vincerà il girone B e accederà alla serie D. L’ultima giornata di campionato, in programma domenica prossima, sarà decisiva per stabilire il nome della squadra che salirà di categoria.

Servirà l’ultima di campionato in programma domenica prossima per stabilire chi, tra Mezzolara e Ars et Labor Ferrara, potrà festeggiare la vittoria del girone B di Eccellenza ed il conseguente approdo in serie D. Il team di Nicola Zecchi, che non è riuscito ad andare oltre il pari sul campo del Sanpaimola, può contare su appena due punti di vantaggio sull’ex Spal (vittoriosa 3-2 in casa della Sampierana) e, per essere sicuro di poter festeggiare il tanto agognato approdo in quarta serie, servirà una vittoria nel prossimo e ultimo turno casalingo contro il Sant’Agostino (l’Ars et Labor se la vedrà invece con il Faenza). Restando nel girone...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimpianti Mezzolara, un pari e niente festa Notizie correlate Solo pari Il Mezzolara di Zecchi rallentaMezzo passo falso per il Mezzolara di Nicola Zecchi che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, non è riuscito ad andare oltre il pareggio a reti bianche... Cremonese, pari e rimpianti: "Meritavamo di vincere"di Luca Marinoni CREMONA Si chiude senza reti la delicata sfida salvezza tra Cremonese e Genoa.