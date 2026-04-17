Fondi scuola Umbria 2026 | stanziati 500 mila euro per l’acquisto di libri di testo tampon box gratis e viaggi della memoria

L'Umbria ha approvato un finanziamento di 500 mila euro destinato a diversi interventi nel settore scolastico. La somma sarà utilizzata per l'acquisto di libri di testo, l'acquisto di tampon box gratuiti e l'organizzazione di viaggi della memoria. Questi interventi fanno parte di un piano di investimenti per il miglioramento dei servizi educativi e delle attività rivolte agli studenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.