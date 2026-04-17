Fondi scuola Umbria 2026 | stanziati 500 mila euro per l’acquisto di libri di testo tampon box gratis e viaggi della memoria
L'Umbria ha approvato un finanziamento di 500 mila euro destinato a diversi interventi nel settore scolastico. La somma sarà utilizzata per l'acquisto di libri di testo, l'acquisto di tampon box gratuiti e l'organizzazione di viaggi della memoria. Questi interventi fanno parte di un piano di investimenti per il miglioramento dei servizi educativi e delle attività rivolte agli studenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.
L'Umbria rinnova il proprio impegno verso il mondo dell'istruzione stanziando fondi significativi. Ammontano a mezzo milione di euro le risorse previste dal nuovo piano annuale dedicato alle politiche educative per l'anno in corso, appena varato dall'esecutivo regionale in base a quanto riportato nella nota stampa istituzionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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