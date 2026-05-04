Il consiglio comunale di Nova Milanese ha approvato senza modifiche il percorso della metrotranvia che collega Milano a Seregno. La decisione conferma la linea prevista e la sua direzione, senza apportare variazioni rispetto al progetto iniziale. La discussione si è concentrata principalmente sulla conferma del tracciato, senza altre proposte di modifica o contestazioni ufficiali.

Nova Milanese compatta sul progetto della metrotranvia Milano-Seregno. Il consiglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno dedicato all’opera, alla luce dei 120 milioni di extracosti emersi e dell’ipotesi di realizzazione per lotti funzionali, ritenuta penalizzante per Nova, Desio e Seregno. L’assemblea ha ribadito con forza che l’infrastruttura dovrà essere completata secondo il progetto originario. Allo stesso tempo, è stato sottolineato come gli oneri aggiuntivi non debbano ricadere sui bilanci comunali. Particolare attenzione è stata posta anche sull’impatto dei cantieri: a Città Metropolitana viene richiesto di valutare le ricadute sulle attività commerciali e di prevedere eventuali ristori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metrotranvia, fronte compatto: "Nessuna variazione al percorso"

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