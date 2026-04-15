La metrotranvia Milano-Seregno in bilico fronte compatto dei sindaci | Il ministero deve aiutarci

Un tavolo di confronto tra i rappresentanti istituzionali e i sindaci dei comuni coinvolti si è tenuto nelle ultime ore per discutere della metrotranvia Milano-Seregno. I sindaci hanno espresso l’esigenza di un intervento da parte del ministero, definendo la situazione come una richiesta di aiuto urgente. La questione riguarda lo stato di avanzamento del progetto e la necessità di trovare una soluzione condivisa per evitare ritardi o blocchi.

Monza, 15 aprile 2026 – Un tavolo allargato, un fronte istituzionale compatto e una richiesta che ora suona come un ultimatum. Al centro, ancora una volta, la metrotranvia Milano-Seregno. Un’opera attesa da oltre vent’anni, oggi appesa a un nodo da 120 milioni di euro: gli e xtracosti che gli enti locali non sono in grado di sostenere. Un passaggio politico importante. Nella sede della Città metropolitana di Milano, la riunione convocata dalla consigliera delegata alla Mobilità, Daniela Caputo, segna un passaggio politico importante: la prima partecipazione anche della Provincia di Monza e Brianza al tavolo istituzionale e la coesione tra tutti i Comuni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La metrotranvia Milano-Seregno in bilico, fronte compatto dei sindaci: “Il ministero deve aiutarci” Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni e dal Ministero nessuna risposta Metrotranvia Milano-Seregno, sul rischio stop a Paderno è rivolta in Brianza. Il nodo cantieri a Desio e SeregnoSeregno, 3 aprile 2026 – La metrotranvia Milano Seregno torna al centro delle preoccupazioni dei Comuni brianzoli.