Le opposizioni di Desio hanno formato un fronte unito per chiedere maggiore trasparenza e controllo sui costi della metrotranvia, evidenziando un incremento di oltre 120 milioni di euro rispetto alle stime iniziali. Prima del vertice istituzionale programmato per martedì 14 aprile presso la Città Metropolitana di Milano, intendono stabilire una posizione condivisa sulla questione. La discussione riguarda l’aumento dei costi e la gestione dell’intervento pubblico.

Le opposizioni di Desio hanno stretto un fronte comune per esigere trasparenza e vigilanza sulla metrotranvia, puntando a definire una linea politica univoca prima del vertice istituzionale previsto per martedì 14 aprile presso la Città Metropolitana di Milano. I consiglieri Ylenia Miceli, Giovanni Delle Grottaglie e Iaia Piumatti, membri della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Mobilità, hanno infatti presentato un’istanza formale per forzare la convocazione della commissione stessa entro lunedì 13 aprile, con l’obiettivo di interfacciarsi con i sindaci brianzoli e la Provincia di Monza e Brianza in modo coordinato. La gestione dell’opera è al centro di una tempesta che coinvolge direttamente la quotidianità dei cittadini, tra costi fuori controllo e disagi strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metrotranvia, il fronte delle opposizioni: +120 milioni di costi

Metrotranvia Milano-Seregno: buco di 120 milioni, opera a rischioIl Ministero delle Infrastrutture ha negato nuovi fondi per la metrotranvia Milano-Seregno, lasciando scoperto un buco di 120 milioni di euro.

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Metrotranvia: Il territorio non può pagare gli extracosti, serve lo stesso aiuto dato alla Milano-LimbiateL'associazione utenti del trasporto pubblico scrive al Ministro Salvini: Serve collaborazione, non chiusura. mbnews.it

Il progetto della metrotranvia Milano–Seregno attraversa una fase delicata: costi in aumento e possibili modifiche al tracciato impongono un confronto serio tra le istituzioni. Tutti i dettagli nel comunicato bit.ly/CSMB_2-4-26 #metrotramvia #mobilità #traspo x.com