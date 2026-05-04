Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente | i nuovi treni saranno come quelli di Londra e Amsterdam

È stato firmato il contratto per la realizzazione dei nuovi treni automatici destinati alla linea 10 della metropolitana tra Napoli e Afragola. I treni avranno tre vagoni ciascuno e funzioneranno senza conducente, con un sistema di controllo automatico simile a quello adottato nelle metropolitane di Londra e Amsterdam. La consegna dei veicoli è prevista nei prossimi mesi.

Firmato il contratto per costruire i treni automatici della nuova metro Linea 10 Napoli-Afragola. Avranno tre vagoni, nessun intervento umano per le manovre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Metro Linea 10 Napoli-Afragola via ai lavori del primo lotto treno senza conducenteVia ai lavori del primo lotto della Metro Linea 10 Napoli-Afragola: tre fermate iniziali, linea automatica e completamento previsto entro il 2030. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli: Linea 10 metropolitana, lunedì firma contratto per secondo lotto; Webuild, firmato contratto da 660 mln per nuova Linea 10 della metro di Napoli -; Linea 10 Napoli-Afragola: oggi la firma del secondo lotto di lavori; Linea 10 Afragola-Napoli: sottoscritto il contratto per il secondo lotto. Come procede il progetto. Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente: i nuovi treni saranno come quelli di Londra e AmsterdamFirmato il contratto per costruire i nuovi treni nuovi senza conducente della metro Linea 10 Napoli-Afragola. Saranno costruiti dal consorzio RTI, guidato da CAF insieme ad AET Srl, Francesco Ventura ... fanpage.it Napoli: Linea 10 metropolitana, lunedì firma contratto per secondo lottoNuovo passo avanti per la Linea 10 della metropolitana di Napoli, che una volta ultimata collegherà il centro del capoluogo campano con la stazione dell'Alta velocità di Afragola. Lunedì 4 maggio alle ... napoli.repubblica.it Roma, metro A bloccata a Spagna a seguito di una violenta rissa Stasera è scoppiata una lite in metro sulla linea A. Durante lo scontro, un uomo avrebbe picchiato contro il vetro. Disposto lo stop immediato al servizio tra la confusione generale di passegg - facebook.com facebook