Metro Linea 10 Napoli-Afragola via ai lavori del primo lotto treno senza conducente

Sono iniziati i lavori per il primo lotto della Metro Linea 10 Napoli-Afragola, che prevede la realizzazione di tre fermate e un sistema di treni senza conducente. La linea sarà automatica e il completamento dei lavori è previsto entro il 2030. La nuova tratta collegherà le due città attraverso un percorso che mira a migliorare i collegamenti urbani.

Via ai lavori del primo lotto della Metro Linea 10 Napoli-Afragola: tre fermate iniziali, linea automatica e completamento previsto entro il 2030. Parte il progetto della nuova metropolitana Linea 10 Napoli-Afragola, infrastruttura strategica pensata per migliorare i collegamenti tra il capoluogo partenopeo e l’area nord della provincia. Lunedì 30 marzo è prevista la firma del contratto per l’avvio dei lavori del primo lotto, relativo alla tratta che collegherà piazza Di Vittorio, nel quartiere di Secondigliano, al centro di Afragola. Come riportato da Fanpage, l’accordo sarà sottoscritto nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo con la partecipazione del presidente EAV Umberto De Gregorio e del presidente del Consorzio Partenope 10Webuild Guido Mennella. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Metro Linea 10 Napoli-Afragola via ai lavori del primo lotto treno senza conducente Articoli correlati Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Linea 10, nei prossimi giorni la firma del contratto per il primo lotto di lavoriLa linea collegherà il centro di Napoli con la stazione alta velocità di Afragola, passando per alcuni comuni a nord del capoluogo campano Il... Altri aggiornamenti su Metro Linea Temi più discussi: Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni della linea 6; NAPOLI, AL VIA LA NUOVA LINEA 10 DELLA METROPOLITANA: INVESTIMENTO DA OLTRE 3 MILIARDI; Metropolitana Napoli Linea 6, da oggi fino alle 21,10:Ora l’utenza aumenterà; Napoli verso la Linea 10: tutto pronto per l’avvio dei lavori. Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente, ok ai lavori del primo lottoVia libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Lunedì 30 marzo la firma del contratto. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sblocc ... fanpage.it Linea 10, nei prossimi giorni la firma del contratto per il primo lotto di lavoriLa linea collegherà il centro di Napoli con la stazione alta velocità di Afragola, passando per alcuni comuni a nord del capoluogo campano ... napolitoday.it Ok ai lavori del primo lotto della nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola, il treno senza conducente. Cosa prevede il progetto del primo lotto - facebook.com facebook #Tgm ore 17 - Sciopero serale e notturno sulla linea C del metrò x.com