Nuova Metro Linea 10 Napoli-Afragola senza conducente ok ai lavori del primo lotto
È stato approvato il progetto per la costruzione del primo lotto della nuova linea 10 della metropolitana di Napoli, che collegherà Secondigliano ad Afragola. I lavori riguardano la fase iniziale di questa linea senza conducente, con l'obiettivo di avviare i lavori di realizzazione. La decisione riguarda esclusivamente le autorizzazioni e le modalità di intervento per questa prima parte del tracciato.
Via libera alla costruzione del primo lotto della nuova metro Linea 10 di Napoli da Secondigliano ad Afragola. Lunedì 30 marzo la firma del contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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