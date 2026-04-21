Le previsioni meteo indicano che la fase instabile che ha interessato l’Italia e la Toscana sta per esaurirsi, con un ritorno dell’alta pressione e temperature più miti. Nei prossimi giorni, il clima dovrebbe stabilizzarsi, dopo un periodo di continui cambiamenti atmosferici tipici della stagione primaverile. Gli aggiornamenti recenti confermano questa tendenza, con un quadro meteorologico in evoluzione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: L’evoluzione meteorologica di questi giorni conferma una fase di transizione tipicamente primaverile, caratterizzata da rapidi cambiamenti dello stato del tempo. Nelle prossime ore assisteremo ancora agli effetti di un sistema perturbato che sta interessando la Penisola, seguito però da un deciso miglioramento nel corso della seconda parte della settimana. Mercoledì 22 aprile: instabilità e calo termico sull’Italia. La giornata di mercoledì sarà ancora influenzata da correnti più fresche in discesa dai quadranti nord-orientali, associate a una circolazione depressionaria in movimento lungo il versante adriatico.🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia e Toscana: fase instabile in esaurimento, poi ritorno dell’alta pressione e clima più mite

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