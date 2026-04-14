Meteo fase di maltempo miglioramento da giovedì

Nella prima metà della settimana, il clima sulla penisola sarà influenzato da un intenso vortice ciclonico tra la Sardegna e il Mar Tirreno. Questa situazione atmosferica ha causato condizioni di maltempo, con piogge e temporali prevalenti al Centro e al Sud. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da giovedì, con un progressivo assestamento del tempo su tutto il territorio nazionale.

Lo scrive Meteo.itI venti in deciso rinforzo in queste ore, martedì 14 aprile risulteranno ancora forti di Maestrale ad ovest della Sardegna e di Scirocco tra lo Ionio e l’Adriatico. In generale i mari saranno molto mossi o agitati. Il clima, nonostante il maltempo, resterà mite con temperature vicine alla norma e per lo più tra 18 e 22 gradi. Da giovedì 16 tempo in miglioramento sull’Italia grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa e al concomitante ritorno dell’alta pressione in grado per diversi giorni di mantenere lontane le perturbazioni dal nostro Paese. Le giornate saranno prevalentemente soleggiate salvo una locale instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Meteo, fase di maltempo, miglioramento da giovedì Meteo Roma, oggi pomeriggio piogge e da giovedì maltempo: le previsioni dei prossimi giorniA partire da lunedì 9 marzo si apre una fase di maltempo su Roma: tempo instabile e temperature miti durante la settimana, con piogge intense da... Meteo: pausa maltempo a Palermo, ma da giovedì irrompe un fronte freddo dal Nord EuropaLe previsioni di 3bmeteo: mercoledì condizioni più stabili in Sicilia con temperature in aumento. METEO SETTIMANALE: 10 - 16 Novembre! Argomenti più discussi: Meteo, domenica in arrivo pioggia e freddo: ecco le zone a rischio; Meteo, nuova fase di maltempo in arrivo dal 12 aprile: la tendenza; Meteo, weekend estivo con punte di 28°C: ecco quando torna il maltempo; Meteo Temperature - Contenuto calo termico ma si resta ancora localmente sopra media. I valori attesi. #Meteo #Sardegna #14aprile - Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci dal pomeriggio. Venti deboli e mari molto mossi con temperature medie comprese tra 12 e 17°C. - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #14aprile - Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci dal pomeriggio. Venti deboli e mari molto mossi con temperature medie comprese tra 12 e 17°C. x.com