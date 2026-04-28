Il primo maggio 2026 si presenta caratterizzato da condizioni meteo instabili su gran parte dell’Italia. Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, nel Centro-Nord si registrano piogge e temporali, mentre al Sud il tempo è più soleggiato e caldo, anche se con alcune variazioni. La giornata mostra una divisione netta tra le diverse aree del Paese, con un clima variabile e precipitazioni concentrate nelle regioni settentrionali.

Primo maggio instabile secondo Aeronautica Militare: piogge e temporali al Centro-Nord, più sole e caldo al Sud ma con variabilità. Analisi meteo dettagliata. Il Primo Maggio 2026 si preannuncia all’insegna dell’instabilità su buona parte della penisola, secondo le più recenti elaborazioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e dei principali centri previsionali. La configurazione atmosferica prevista evidenzia una fase tipicamente primaverile, caratterizzata da elevata variabilità e da una netta differenza tra le diverse aree del Paese. La situazione generale. Alla base del peggioramento ci sarebbe l’ingresso di correnti umide e instabili di origine atlantica, associate a una circolazione depressionaria in discesa verso il Mediterraneo centrale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Meteo 1° maggio 2026: piogge e temporali, Italia divisa

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