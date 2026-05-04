Meteo settimana di pioggia e instabilità | le previsioni a Pisa

Questa settimana a Pisa si prevede un'ondata di pioggia e tempo instabile, dopo alcuni giorni di sole e condizioni più serene. Le previsioni indicano che un nuovo movimento di aria sulla regione europea ha portato a cambiamenti nel clima locale, con piogge frequenti e temporali sparsi. La situazione meteorologica rimarrà variabile nei prossimi giorni, influenzando le attività quotidiane e le condizioni atmosferiche della zona.

Settimana di maltempo dopo un periodo di stabilità e giornate di sole. "Nuovo cambio della circolazione su scala europea. Le correnti fredde di matrice artica punteranno questa volta verso il comparto iberico aprendo un lungo canale di bassa pressione che si estenderà dal Portogallo alla.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Previsioni meteo a Pisa per la settimana: torna l'instabilitàArriva il peggioramento del tempo preannunciato da questo passato fine settimana. Leggi anche: Meteo, pioggia e sole si alternano: le previsioni a Pisa Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo: Maggio, surplus di Pioggia almeno fino a metà mese. La Mappa con le Proiezioni del Centro Europeo; Il bel tempo ha le ore contate: settimana variabile tra nubi e piogge diffuse; Pioggia, temporali e temperature in picchiata, a Milano sta per cambiare tutto: le previsioni; Meteo, settimana di pioggia e instabilità: le previsioni a Pisa. Meteo: Piogge, temporali e accumuli significativi oltre 150 mm, le regioni più colpite in settimanaPrepariamoci ad una vera e propria svolta sul fronte meteorologico, che ci proietterà da un contesto stabile e soleggiato a una settimana fortemente instabile con il ritorno delle piogge, dei temporal ... ilmeteo.it Prossima settimana: il ritorno della pioggia è confermato, ecco la dataChi sperava in un lungo periodo di meteo soleggiato resterà deluso. L’anticiclone in affermazione durante il Ponte del 1° maggio non avrà infatti lunga ... meteogiornale.it Meteo Sicilia: stabile ma con nubi: temperature in aumento #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook #Meteo: piogge al Nord-ovest e Sardegna; nubi sparse altrove. Maggiori informazioni scaricando l'app gratuita di #3BMeteo x.com