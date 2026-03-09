Previsioni meteo a Pisa per la settimana | torna l' instabilità

Le previsioni meteo per Pisa indicano un ritorno dell'instabilità nel corso della settimana, con un peggioramento del tempo previsto dopo il fine settimana. Secondo l'analisi di un meteorologo di 3bmeteo, nei prossimi giorni ci saranno piogge, anche se ancora non è possibile determinare con precisione la quantità di precipitazioni o i momenti più critici. Il flusso atlantico influenzerà le condizioni atmosferiche nella regione.

Arriva il peggioramento del tempo preannunciato da questo passato fine settimana. Per i prossimi giorni, sullo Stivale, l'analisi del meteorologo di 3bmeteo Carlo Migliore fa capire che pioverà, ma è ancora preso per quantificarne l'entità e il periodo preciso: "Il flusso atlantico in una prima fase piuttosto pigro, sferrerà un attacco importante all'incirca nel weekend con una saccatura che affonderà tra Francia e Spagna estendendo la sua influenza anche all'Italia. I dettagli del peggioramento sono ancora in fase di analisi ma la probabilità che lo scenario cambi drasticamente è al momento piuttosto elevata. Prima di ciò avremo comunque qualche disturbo con un paio di impulsi instabili, uno piuttosto certo nella giornata di martedì e un altro più dubbio giovedì". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

