Meteo pioggia e sole si alternano | le previsioni a Pisa

A Pisa, le piogge intense e le schiarite improvvise si verificano a causa di un fronte atlantico che attraversa rapidamente l’Italia. Da 3bmeteo spiegano che questa corrente proveniente dal Nord Atlantico sta portando condizioni meteorologiche instabili, con momenti di pioggia forte alternati a intervalli di sole. Le previsioni indicano che questa situazione continuerà nei prossimi giorni, con il cielo che cambierà spesso durante la giornata.
Nuova settimana, ancora maltempo. "Un nuovo impulso nord atlantico scivolerà molto velocemente sull'Italia alimentando - sottolineano da 3bmeteo.com - un vortice di bassa pressione che si approfondirà fino a 990hPa. Il minimo scorrerà lungo l'Adriatico e causerà un sensibile rinforzo della ventilazione di Maestrale su tutta l'area tirrenica con raffiche che potrebbero superare anche i 100kmh. Contemporaneamente avremo un passaggio perturbato che porterà rovesci e temporali, localmente anche intensi e con grandine soprattutto sull'Adriatico centro settentrionale e il basso Tirreno.🔗 Leggi su Pisatoday.it
La settimana si presenta caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili, con alternanza di sole e pioggia.
La pioggia continua a bagnare Milano nei prossimi giorni, con qualche breve schiarita di sole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Previsioni meteo Toscana: torna la pioggia e scatta un’allerta per ventoDopo una domenica sostanzialmente di sole e un po’ di nuvole, lunedì 16 sarà ancora maltempo, con cielo grigio e precipitazioni. Spireranno forti folate, soprattutto nella Toscana centro sud ... lanazione.it
Meteo, pioggia e sole si alternano: le previsioni a PisaMARTEDI' 17 FEBBRAIO. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero ... pisatoday.it
