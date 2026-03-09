Meteo le previsioni in Campania per lunedì 9 marzo 2026

Per lunedì 9 marzo 2026, in Campania, le previsioni indicano un aumento delle nuvole ad Avellino, con deboli piogge previste nel pomeriggio. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con il cielo che si presenterà prevalentemente nuvoloso e alcune precipitazioni leggere durante le ore centrali. Non sono segnalati altri eventi significativi per questa regione.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 9 marzo 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 0.8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1999m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.. Benevento – Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1991m.

Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 2 marzo 2026Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

