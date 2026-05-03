Da oggi, 3 maggio 2026, fino a sabato 9 maggio, le previsioni meteo in Italia indicano un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile, con poche variazioni nelle prime giornate. A partire da metà settimana, sono previsti alcuni cambiamenti, con aumento delle nuvole e possibili piogge in alcune regioni. Le temperature si mantengono generalmente miti, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un avvio di settimana tra stabilità e primi cambiamenti. Il periodo compreso tra domenica 3 maggio e sabato 9 maggio 2026 si apre in Italia con una fase tipicamente primaverile, caratterizzata da un equilibrio instabile tra alte pressioni temporanee e nuove perturbazioni atlantiche. Secondo le tendenze meteorologiche più recenti, l’inizio del mese vede ancora condizioni in parte stabili, ma con segnali di un cambiamento progressivo già nei primi giorni della settimana successiva. Domenica 3 maggio: prevalenza di tempo stabile ma con nubi in aumento. La giornata di domenica si presenta nel complesso favorevole, con tempo generalmente asciutto su gran parte del Paese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Previsioni meteo in Italia, da oggi, 3 maggio 2026 a sabato 9 maggio. Come sarà il tempo

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