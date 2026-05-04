Meteo in Lombardia cambia tutto | pioggia protagonista e temperature in calo Ecco quando

Nella giornata di oggi, in Lombardia, si registra un'ultima fase di tempo stabile prima di un peggioramento. Sono previste piogge che interesseranno diverse zone e le temperature si abbasseranno rispetto ai giorni scorsi. Dopo un fine settimana caratterizzato da condizioni climatiche più miti, le previsioni indicano un cambiamento con l’arrivo di maltempo in tutta la regione a partire dalle prossime ore.

4 maggio 2026 – Un ultimo giorno, quello odierno, di tregua poi l’arrivo del maltempo. Cambio drastico delle previsioni meteo in Lombardia dopo un fine settimana piuttosto caldo. Da martedì 5 a domenica 10 maggio, con alcuni giorni d’eccezione, sull’intera regione dominerà la pioggia, con conseguente calo delle temperature. Non sono previste per ora allerte della Protezione civile, tuttavia la situazione andrà monitorato giorno dopo giorno. Il commento di Arpa Lombardia. Questo il commento degli esperti di Arpa Lombardia: “La settimana appena iniziata proporrà il ritorno delle perturbazioni atlantiche e quindi anche delle piogge. La giornata di oggi, lunedì 4, sarà caratterizzata da un aumento generale della nuvolosità, ma già in serata le prime deboli precipitazioni potrebbero raggiungere i settori prealpini più occidentali.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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