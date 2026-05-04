Una nuova settimana di condizioni meteo instabili interessa l’Italia, con perturbazioni provenienti dall’Atlantico che portano temporali e un calo delle temperature, soprattutto al nord. Al sud, invece, si registrano venti di scirocco che soffiano forte, mentre le giornate calde e soleggiate del periodo precedente si fanno da parte. La situazione si mantiene variabile con cambiamenti nelle condizioni atmosferiche su diverse regioni del paese.

L’alta pressione che ci ha regalato giornate calde e soleggiate cede sotto un flusso di aria instabile di origine atlantica, dando il via a una settimana di temporali, temperature in calo soprattutto al nord e forti venti di scirocco al sud. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «Per molte regioni del Nord - afferma - questa settimana potrebbe risultare complessivamente più fredda rispetto a quanto osservato mediamente nell’intero mese di aprile. In città come Genova, Milano o Torino, le massime potrebbero restare sotto i 17-19°C». Attesi in Liguria, la Toscana e il Triveneto fenomeni persistenti e locali nubifragi, con il rischio di accumuli pluviometrici significativi in breve tempo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, in arrivo perturbazioni atlantiche con temporali: fresco al Nord e scirocco al Sud

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