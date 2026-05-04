meteo dominio anticiclonico sulla puglia

Nella regione si mantiene un dominio anticiclonico che porta tempo stabile e molte ore di sole. Le condizioni meteo non cambieranno nei prossimi giorni, con poche nuvole in cielo e assenza di precipitazioni. Le temperature rimarranno alte e il clima resterà asciutto, caratterizzando le giornate della regione. La situazione non mostra segnali di variazioni significative nel breve termine.

Insiste il dominio anticiclonico sulla Puglia. Tempo stabile e ampiamente soleggiato anche nei prossimi giorni. #Venti che da lunedì si disporranno dai quadranti meridionali agevolando da un lato l'aumento termico, dall'altro avremo un nuovo richiamo di pulviscolo sabbioso in quota proveniente dal deserto Sahariano. L'assenza di pioggie organizzate per adesso eviterà la caduta al suolo del pulviscolo, anche se non sono esclusi locali addensamenti termici nelle ore centrali a metà settimana.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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