Prosegue l’allerta meteo sulla Puglia centro-settentrionale

Una nuova ondata di maltempo sta interessando la Puglia centro-settentrionale, con precipitazioni sparse annunciate nelle prossime ore. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per avvisare la popolazione dei possibili disagi. La Protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza. La zona è soggetta a precipitazioni che potrebbero interessare le aree più vulnerabili, senza però specificare i tempi di durata o l’intensità esatta del fenomeno.

Evento previstoPrecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Validità: dalle ore 08:00 del 22.04.2026. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Prosegue l’allerta meteo sulla Puglia centro-settentrionale Allerta meteo per la giornata di oggi #31marzo Notizie correlate Maltempo: la parte settentrionale della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è,... Emanata allerta rossa per rischio idrogeologico e rischio idraulico nella Puglia centro-settentrionaleDichiarato inoltre lo stato di preallerta per rischio idraulico per la diga Occhito, in valutazione la diga di Conza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ancora piogge intense e rischio allagamenti e frane: prosegue l'allerta gialla su novarese e Vco; Temporali sul Lago di Como: scatta l’allerta gialla, rischio fenomeni anche intensi; Meteo, continuano piogge e temporali in Sicilia: nuova allerta per mercoledì; Allerta meteo gialla per maltempo in Emilia-Romagna: in arrivo temporali intensi. Allerta meteo sul Lago di Como: temporali e grandine in una fase di forte instabilitàGrandinate a Lezzeno e Bellagio, alternate a sole, in una domenica di forte instabilità. E anche lunedì resta il rischio temporali e fenomeni isolati anche intensi ... quicomo.it Allerta meteo gialla oggi, 19 aprile 2026 | Le previsioni: atteso l’arrivo di un anticiclone al NordAllerta meteo gialla oggi, 19 aprile: sono due le regioni a rischio, con il quadro che potrebbe peggiorare nel pomeriggio ... ilsussidiario.net Prosegue la puntata di @chiesatv2000 dedicata al Viaggio Apostolico di #PapaLeoneXIV, un viaggio che attraversa storie, volti e intere comunità. Dalle 16.40 su #TV2000 con: Ana Maria Mengue Esono, Ass. Donne in movimento Don Antimo Okee Ntugu, x.com La squadra trapanese non conosce ostacoli e prosegue la sua corsa in testa alla classifica, attendendo i playoff - facebook.com facebook