Nella giornata di giovedì 29 aprile, le previsioni indicano un calo significativo delle temperature sulla Puglia, con valori massimi che passeranno da circa 27°C a circa 15-16°C. Contestualmente, si prevede l’arrivo di vento sulla regione, contribuendo a una sensibile diminuzione termica in meno di un giorno. La variazione si verifica in un arco temporale di circa 24 ore, secondo le stime di MeteoLive.

Giovedì 29 aprile sarà la giornata della svolta secondo MeteoLive: i valori massimi, oggi prossimi ai 27°C, scenderanno fino a 15-16°C, con una perdita media di circa 10 gradi in meno di 24 ore. Un salto termico che segnerà il passaggio da un contesto quasi estivo a condizioni più consone alla fine di marzo e all’inizio di aprile. Bora e Grecale insisteranno fino al Primo Maggio sulle regioni meridionali, con particolare accanimento sulla Puglia, dove le raffiche potranno risultare tese o forti per più giorni consecutivi. Solo nel corso del fine settimana si assisterà a una graduale attenuazione, con un clima che tornerà più mite e meno ventilato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo: vento sulla Puglia. Scendono le temperature

METEO - In Puglia tornano fresco e temporali

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