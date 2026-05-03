Un fronte di maltempo sta attraversando diverse regioni, portando con sé piogge e grandinate intense. Le previsioni indicano accumuli pluviometrici fino a 150 millimetri tra martedì e mercoledì, con alcune aree particolarmente colpite. La fase più critica dovrebbe verificarsi nella seconda parte della settimana, con fenomeni di grandine di dimensioni significative concentrati in zone specifiche. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali interventi di emergenza.

? Cosa scoprirai Quando colpirà esattamente il picco della perturbazione tra martedì e mercoledì?. Dove si concentreranno i fenomeni di grandine più violenti?. Come influirà l'accumulo di 150 mm sulla stabilità del territorio?. Quali regioni dovranno gestire il rischio idrogeologico più elevato?.? In Breve Accumuli localizzati fino a 150 mm mettono a rischio la stabilità del suolo.. Lunedì 4 maggio colpiranno Sardegna, Nord-ovest e costa toscana.. Picco di criticità tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio su Nord e tirrenici.. Piogge interesseranno anche Campania e Puglia durante la perturbazione.. Dalle ore 10:07 di domenica 3 maggio 2026, l’Italia affronta un clima mite che sta per essere interrotto da una violenta perturbazione atlantica prevista tra lunedì 4 e mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, allerta piogge e grandine: rischio accumuli fino a 150 mm

METEO: BATOSTA FRESCA DALL'ATLANTICO CON PIOGGE E NEVE ABBONDANTE. RISCHIO ALLUVIONI AL SUD ITALIA!

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