Martedì 24 marzo si è tenuto ad Atessa il 4° congresso della Uilm Chieti-Pescara, con un focus sulla crisi del settore automotive e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'evento ha riunito rappresentanti e lavoratori per discutere delle problematiche legate alla situazione economica e alle condizioni di tutela dei dipendenti nelle aziende del comparto.

La tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati al centro del 4° congresso della Uilm Chieti-Pescara, che si è svolto martedì 24 marzo ad Atessa. I dati dell’Inail evidenziano, infatti, un aumento degli infortuni e delle malattie professionali in Abruzzo, con la provincia di Chieti particolarmente colpita. Nel 2024 gli infortuni sono stati 11.822; nel 2025 sono aumentati a 12.033. Le denunce d’infortunio con esito mortale sono state invece 23 nel 2024 e 19 nel 2025. Un dato molto allarmante arriva anche dalle denunce di malattie professionali: nel 2024 sono state presentate 7.334 domande e nel 2025, ben 8.700. In Abruzzo la provincia di Chieti, purtroppo, detiene la maglia nera delle malattie professionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Crisi del settore automotive e sicurezza nei luoghi di lavoro al centro del congresso della Uilm Chieti-Pescara

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