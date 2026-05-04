In vista del Met Gala, il pre-party newyorkese ha visto protagonisti diversi volti noti dello spettacolo e della moda. Le star hanno scelto look audaci e variegati, tra eleganza e sperimentazione, riempiendo le strade di stile e creatività. La serata ha rappresentato un momento di libertà stilistica, con outfit che hanno attirato l’attenzione di fotografi e appassionati. La città si prepara a uno degli eventi più attesi nel mondo della moda.

A lla vigilia del Met Gala, la città di New York si accende e la moda si libera dalle regole, si concede il lusso della sperimentazione. Il pre-party ospitato da Jeff Bezos e Lauren Sánchez nella loro residenza newyorkese è stato un vero laboratorio di stile. I look delle star — tra tailoring liquido, provocazioni couture e glamour calibrato — raccontano già molto di quello che sarà il red carpet ufficiale. Parallelamente alla cena Bezos- Sánchez, tra gli eventi pre Met Gala migliori c’è il party firmato dal duo creativo Wayman Bannerman e Micah McDonald nel leggendario Boom Boom Room: luci soffuse, guest list giusta, moda e skyline di Manhattan sullo sfondo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Nicole Kidman a Kris e Kendall Jenner, fino a Sam Smith e Vittoria Ceretti: i look delle star al pre-party newyorkese

Notizie correlate

In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e...

Milano Fashion Week, Kendall Jenner bon ton da Emporio Armani e gli altri beauty look delle star in front rowInfluencer, modelle e qualche star internazionale nel front row di Cavalli con beauty look che non sono passati inosservati.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Nicole Kidman alla Chanel Cruise diva in occhiali da sole: il little black dress by Matthieu Blazy con dettaglio inaspettato couture sulla schiena; Cosa guardi guardi, c’è Nicole Kidman; Guida completa al patrimonio immobiliare di Nicole Kidman; Blog | Nicole Kidman vuole diventare doula di fine vita. Cosa significa e che messaggio ci consegna.

Nicole Kidman alla Chanel Cruise diva in occhiali da sole: il little black dress by Matthieu Blazy con dettaglio inaspettato couture sulla schienaA Biarritz Nicole Kidman alla Chanel Cruise conquista il front row con un abito nero scenografico impreziosito da un dettaglio piumato ... vogue.it

Nicole Kidman alla Chanel Cruise 2026/27: l’abito che si rivela solo da dietroGli accessori seguono la stessa grammatica: slingback nere, occhiali ovali anni Novanta già visti nella campagna eyewear Chanel con Lily-Rose Depp e Pedro Pascal, pochette baby blue con catena dorata. iodonna.it

EYES WIDE SHUT (US-GB/1999 - 159’) diretto da Stanley Kubrick, con Tom Cruise, Nicole Kidman e Sydney Pollack, restauro in 4K, eventi al Cinema. In proiezione lunedì 4 alle 21.00 in versione originale sottotitolata. Info e biglietti su cineteatrodonbosco.co - facebook.com facebook

Cosa guardi guardi, c’è Nicole Kidman x.com