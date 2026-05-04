Grandissime star che non sono mai andate a Met Gala | da Jennifer Aniston a Meryl Streep da Angelina Jolie a Brad Pitt Per motivi ovvi o stravaganti

Diversi artisti di fama internazionale, tra cui attrici e attori molto noti, non hanno mai partecipato al Met Gala. Tra loro ci sono personalità come Jennifer Aniston, Meryl Streep, Angelina Jolie e Brad Pitt. Le ragioni di questa assenza variano, includendo motivi personali o scelte stilistiche. Il Met Gala, che si svolge annualmente, rappresenta uno degli eventi più prestigiosi e ambiti nel mondo dello spettacolo da oltre cinque decenni.

Il Met Gala è, da oltre 50 anni, il biglietto più ambito e irraggiungibile dello showbusiness mondiale. Ogni primo lunedì di maggio, il tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York si trasforma nel palcoscenico più fotografato del pianeta, dove la moda incontra l’arte, il potere incontra la fama e i biglietti, solo su invito, quest’anno sono stati alzati a 100 mila dollari l’uno. Mentre i tavoli partono da 350 mila dollari. Kim Kardashian passa mesi a prepararsi. Zendaya diventa ogni anno un caso di studio nell’alta moda. Sabrina Carpenter fa incetta di copertine solo grazie al suo look. Eppure, mentre il mondo intero scrolla i alla ricerca dell’abito più audace, una lista sorprendente di star globali non ha mai varcato quelle scalinate iconiche.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Grandissime star che non sono mai andate a Met Gala: da Jennifer Aniston a Meryl Streep, da Angelina Jolie a Brad Pitt. Per motivi ovvi o stravaganti Notizie correlate Leggi anche: Shiloh Jolie si dà al K-Pop (ma non come puoi pensare) la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie stupisce i fan e diventa virale Leggi anche: Angelina Jolie e Brad Pitt, anche il figlio maggiore Maddox rinuncia al cognome del padre Altri aggiornamenti Aspettando il Met Gala 2026: da Jennifer Aniston a Brad Pitt, tutti quelli che non ci sono mai andatiGrandissime star che non sono mai andate a Met Gala: da Jennifer Aniston a Meryl Streep, da Angelina Jolie a Brad Pitt. Per motivi ovvi o stravaganti ... amica.it Cosa aspettarsi dal Met Gala 2026 in 5 tendenze chiave che indosseranno le star (e perché)La Moda è Arte: il tema iper-generico della mostra annuale che dà il nome e il dresscode al gran galà della prima domenica di maggio lascia spazio a un vortice di interpretazioni. Ma alcune linee sono ... elle.com