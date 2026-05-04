A poche ore dall’inizio del Met Gala 2026, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda, si sono scatenate polemiche e tensioni tra le star e gli organizzatori. Alcune celebrità hanno deciso di non partecipare o di lasciare l’evento prima del suo inizio, mentre sui social sono apparsi commenti critici nei confronti di uno dei principali sponsor. La discussione si concentra su questioni legate alle scelte di sponsorizzazione e alle modalità di organizzazione dell’evento.

A poche ore dal Met Gala, dall’ evento più glamour dell’anno, considerato da molti gli “Oscar della moda”, le polemiche continuano ad accendersi e a dividere profondamente il mondo dello spettacolo e della moda. Quella che tradizionalmente è una celebrazione di creatività e stile si è trasformata, nell’edizione 2026, in un terreno di scontro tra visioni opposte, assenze eccellenti, proteste e critiche sempre più esplicite. Al centro della bufera c’è il coinvolgimento di Jeff Bezos, la cui presenza come finanziatore e co-presidente onorario ha scatenato un’ondata di reazioni senza precedenti. Il tema di quest’anno. Come ogni anno, il Met Gala segna l’inaugurazione della mostra del Costume Institute presso il Metropolitan Museum of Art, cuore culturale della serata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Met Gala 2026, è bufera su Bezos: star in fuga e polemiche alla vigilia dell’evento

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