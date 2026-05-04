La Met Gala 2026 si sta preparando a essere uno degli eventi più attesi dell’anno, con un dress code rigoroso per il red carpet e una lista di ospiti molto selezionata. Le creazioni di alta moda sono state completate, mentre i gioielli vengono sistemati in vista della serata. Le agende di truccatori e parrucchieri di New York sono piene da settimane, confermando l’attenzione che circonda questa manifestazione. Nel frattempo, proteste contro alcuni ospiti, legate a questioni di potere e ricchezza, hanno attirato l’attenzione dei media.

Gli abiti d’alta moda sono stati cuciti, i gioielli lucidati e le agende dei truccatori e parrucchieri di New York registrano il tutto esaurito da settimane. Il Met Gala, considerato all’unanimità l’evento più esclusivo del mondo della moda, è pronto ad alzare il sipario. La 79esima edizione della serata di beneficenza più glamour dell’anno, destinata a raccogliere fondi per i l Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, trasformerà ancora una volta la celebre scalinata newyorkese in una passerella per vip e celebrità (ma anche aspiranti tali) portando con sé la consueta scia di sfarzo e qualche polemica. Tradizionalmente fissato per il primo lunedì del mese, l’appuntamento si tiene oggi, 4 maggio 2026, a partire dalle 18:00 (ora locale, la mezzanotte in Italia).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Met Gala 2026, dal dress code per il red carpet agli ospiti e le proteste contro i Bezos: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento più esclusivo della moda

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