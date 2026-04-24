Il Met Gala 2026 è alle porte e, anche se non potrai vedere di persona tutte le celebrità interpretare il dress code di quest’anno ( La moda è arte! ), puoi comunque partecipare al divertimento in modo virtuale. Qui sotto trovi tutti i dettagli su come seguire in diretta streaming il Met Gala 2026. Dove posso guardare la diretta streaming?. La diretta streaming del Met Gala 2026 sarà ospitata in esclusiva da Vogue e trasmessa in diretta sulle sue piattaforme digitali, oltre che su YouTube e TikTok. Puoi anche seguire tutto qui su GQ, dove approfondiremo i migliori look maschili, gli orologi più rari e molto altro. A che ora inizia la diretta streaming?.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come guardare la diretta streaming del Met Gala 2026

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