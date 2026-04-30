Nicole Kidman ha partecipato al Met Gala 2026, dove ha ricoperto il ruolo di copresidente. La serata, considerata uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della moda, ha visto l'attrice indossare diversi look durante la serata. Con sette partecipazioni consecutive, Kidman ha confermato il suo ruolo di figura di spicco nell'ambiente fashion. La donna, vincitrice dell'Oscar, ha attirato l'attenzione con scelte stilistiche che sono state al centro dell'attenzione.

La vincitrice dell'Oscar è copresidente del Met Gala 2026, che segna il suo settimo anno alla serata più importante della moda. E il primo con un'accompagnatrice davvero speciale +++dropcap Al Met Gala 2026, il premio Oscar Nicole Kidman salirà la scalinata del Metropolitan Museum of Art in veste di co-chair dell’evento, insieme a Beyoncé, Venus Williams e Anna Wintour. Torna in questo ruolo per la prima volta dopo oltre vent’anni: le sue ultime apparizioni da co-chair risalivano al 2003 e al 2005. «Credo che questa sia la terza volta che faccio da co-chair, ma farlo ora?», ha detto il mese scorso nel podcast Las Culturistas. «Sono molto felice e verrà anche mia figlia Sunday».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicole Kidman, tutti i look indossati al Met Gala. Ovvero: storia di un'icona di stile che non sbaglia mai un colpo

Notizie correlate

Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempiIl Met Gala è sempre più vicino: al 4 maggio manca pochissimo e di sicuro il dress code dell'edizione 2026 a tema Fashion is Art, porterà una ventata...

Leggi anche: 80 anni di Vespa: storia, design e segreti dell’icona italiana che non passa mai di moda

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Cosa guardi guardi, c’è Nicole Kidman; Nicole Kidman, tutti i look indossati al Met Gala. Ovvero: storia di un'icona di stile che non sbaglia mai un colpo; Sandra Bullock e Nicole Kidman sono di nuovo le sorelle Owens nel trailer di Amori & Incantesimi 2; La regola di Nicole Kidman per le figlie: due minuti al giorno che fanno la differenza.

Nicole Kidman con décolleté bicolor e l'abito in stile cigno nero Chanel ruba tutti i flash al front row haute coutureNicole Kidman: décolleté bicolor e abito rifinito da piume interpreta lo stile elegante da cigno nero alla sfilata Chanel Haute Couture primavera estate 2026 C’è sempre un attimo, prima che la sfilata ... vogue.it

Nicole Kidman, la nuova carriera dopo il lutto della madre: la diva diventa una doula della morteNicole Kidman sorprende tutti dopo la morte della madre e intraprende una nuova carriera lontana da Hollywood, segnando una svolta personale. rumors.it

Battuta da red carpet, destinata a circolare. Durante uno scambio a margine della sfilata Chanel a Biarritz, Nicole Kidman ha sorpreso tutti con una risposta... - facebook.com facebook

Davanti sembra un abito sobrio e quasi severo. Poi Nicole Kidman si gira, e tutto cambia x.com