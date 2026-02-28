Mega moschea in arrivo a Mestre Mistero sui soldi

A Mestre si parla di una grande moschea che dovrebbe essere costruita nell’area di via Giustizia. La comunità islamica bengalese locale ha annunciato il progetto, che coinvolge milioni di euro destinati alla realizzazione di questa imponente struttura. La notizia ha suscitato molte discussioni tra i residenti, mentre sui dettagli relativi ai finanziamenti non sono stati forniti chiarimenti ufficiali.

Milioni e milioni di euro destinati a una gigantesca moschea. È questo l'ultimo progetto edilizio che agita la comunità di Mestre, nell'area di via Giustizia, dove dovrebbe sorgere, così come reso noto dalla comunità islamica bengalese cittadina.Si tratterebbe di un terreno di circa 7.840 metri quadrati i cui dettagli vengono forniti attraverso una pagina social chiamata «Moschea di Venezia». Ed è lì che vengono fornite anche le coordinate bancarie per le donazioni.